Выпускница московского вуза обвинила преподавательницу в домогательствах

Выпускница одного из московских вузов обвинила преподавательницу в домогательствах. Скандал разразился на факультете рекламы и PR, сообщает mk.ru.

Отмечается, что конфликт произошел между 47-летней преподавательницей и 24-летней выпускницей вуза. Девушка пришла к лектору на перемене и планировала поговорить с ней, но педагог вызвала охрану и полицейских. Обе женщины были доставлены в отделение полиции, где написали заявления друг на друга.

Студентка заявила, что преподавательница, злоупотребив влиянием, навязала ей сексуальные отношения. Она отметила, что с октября 2019 года педагог якобы начала оказывать ей знаки внимания — посылала сообщения с интимными фото и постоянно звонила. Также преподавательница дарила дорогие подарки, в числе которых были серьги известного ювелирного дома.

Выпускница утверждает, что пыталась отказаться от отношений, в ответ на что педагог якобы пригрозила ей сложностями при защите диплома. Встречи продолжались до августа 2020 года, пока о них не узнал муж доцента. Через некоторое время женщина помирилась с супругом и перестала встречаться с подругой.

По данным издания, выяснение отношений между женщинами продолжилось и после посещения отделения полиции. К конфликту по телефону подключился и муж педагога. В настоящее время полиция проводит проверку по обоим заявлениям.

Ранее секретарь обвинила проректора РХТУ им. Менделеева в изнасиловании. По словам 20-летней девушки, он воспользовался ее беспомощным положением, вступив с ней в интимную связь, пока она была в опьянении.