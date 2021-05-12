Приговор по делу о поставке наркотиков в колонию с помощью кота признали законным

В Москве Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор трем мужчинам, поставлявшим наркотики в колонию при помощи кота. Об этом сообщает ТАСС.

«Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции определила оставить без изменения приговор Новомосковского городского суда Тульской области в отношении Долгинцева Э. В., Жаворонкова Д. В. и Санкина Е. В. от 13 декабря 2019 года и апелляционное определение Тульского областного суда от 18 июня 2020 года, а кассационные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Долгинцев в 2018 году отбывал наказание в ИК-6 в Тульской области и договорился со своим знакомым Жаворонковым, чтобы последний поставлял в колонию наркотики при помощи обученного Долгинцевым кота.

«В ночь на 22 июля 2018 года Жаворонков совместно с Санкиным Е. В. привезли кота с прикрепленными к ошейнику свертками к месту, где животное проникало на территорию колонии, однако были задержаны сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Долгинцеву и Санкину инкриминировали незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 10 месяцев и 10,5 года, Жаворонкову было назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет.