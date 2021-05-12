Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей учительницы

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на похоронах учительницы Венеры Айзатовой, погибшей при нападении на школу в Казани, попросил прощения за случившееся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Похороны погибших в Казани прошли 12 мая. Хадиуллин принял участие в церемонии прощания.

«Трудно говорить. Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников. Она любила детей, она любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Что произошло вчера, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангереевна», — сказал Хадиуллин.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.