Производитель рассказал, когда «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот

Производитель вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», группа компаний «Р-Фарм», допускает, что лекарство введут в гражданский оборот через месяц. Об этом заявил гендиректор ГК «Р-Фарм» Василий Игнатьев, передает ТАСС.

«Спутник Лайт» зарегистрирован Минздравом около 10 дней назад. Обычно в течение месяца после регистрации препарат поступает в гражданский оборот», — подчеркнул Игнатьев.

Точных сроков поступления российского препарата в гражданский оборот в стране сейчас нет.

РФ стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и он получил название «Спутник V» зарегистрировали вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

До этого сообщалось, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Данный препарат является первым компонентом «Спутника V», однако его намерены применять самостоятельно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о большом интересе к «Спутнику Лайт».