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Общество. Новости

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Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года Ильназ Галявиев в зале заседаний Советского районного суда Казани, 12 мая 2021 года

Устроивший стрельбу в казанской школе признал свою вину в суде

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину в суде. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление следователя.

«Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ (убийство. — Прим. ред.), вину в совершении которого он признал полностью», — сказал следователь.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что Галявиев полностью признал вину, заявив, что он убил в общей сложности не менее 7 человек.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному Ильназу Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы.

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