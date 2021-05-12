Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу

Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева, сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2021 года», — огласил решение судья.

Как отметил прокурор, Галявиев полностью признал вину. «Ему предъявлено обвинение <…>, вину в совершении [преступления] которого он признал полностью», — отметил он.

В ходе суда обвинение заявило, что экспертиза, которая определит вменяемость Галявиева, будет вестись как минимум два месяца.

Галявиев на суде заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний. При этом ранее сообщалось, что у него заболевание головного мозга.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, с 2017 года Галявиев стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия». Тем не менее, несмотря на поражение головного мозга, военкомат признал его годным к службе. На учете у психиатра и нарколога Галявиев при этом не состоял.

11 мая Галявиев совершил вооруженное нападение на школу в Казани, погибли девять человек, 23 человека пострадали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.