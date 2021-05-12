Три человека пострадали во время грозы в столице

Трое жителей столицы, согласно предварительным данным, пострадали во время грозы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.

Уточняется, что во время грозы на горожан упали рекламные и другие конструкции.

«Из-за падения рекламных и других конструкций травмы получили трое москвичей, двое из которых госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — добавили в ведомстве.

Кроме того, одному пострадавшему в результате непогоды оказали помощь на месте.

«Здоровью и жизни пострадавших ничего не угрожает», — подчеркнул собеседник.

В настоящий момент официальное подтверждение о числе пострадавших из-за ухудшившейся погоды 12 мая отсутствует.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. Предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в городе и Московской области до 21:00 12 мая.

Кроме того, москвичам пообещали дождливую погоду с грозами до конца недели.