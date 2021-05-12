Дело о стрельбе в казанской школе могут переквалифицировать как терроризм

Дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, при наличии оснований могут переквалифицировать на статью терроризм (ст. 205 УК РФ). Об этом заявил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину в суде. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд в Казани арестовал Галявиева на два месяца.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному Ильназу Галявиеву может грозить пожизненное лишение свободы.