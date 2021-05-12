Пенсионерку убило упавшим деревом в Московской области

Прокуратура Подмосковья начала расследование после гибели пожилой женщины в результате падения дерева. Инцидент произошел в Луховицах, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

«По имеющейся информации, сегодня в городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина», — уточнили в прокуратуре.

Во время проверки, которую поручили Луховицкой городской прокуратуре, планируется установить причины и обстоятельства смерти пенсионерки.

Следователи также оценят исполнение уполномоченными должностными лицами обязанностей по благоустройству района.

Ранее три человека пострадали во время грозы в столице. В настоящий момент официальное подтверждение о числе пострадавших из-за ухудшившейся погоды 12 мая отсутствует.

Кроме того, жителей Москвы и области оповещали о «желтом» уровне погодной опасности. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 21:00 12 мая.

Помимо этого, москвичам пообещали почти 30-градусную жару на будущей неделе. Через пять дней столбики термометров москвичей покажут в дневные часы от 25 до 28 градусов выше нуля.