Эквадор заключит соглашение о покупке «Спутника V»

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что будущее правительство Эквадора заключит соглашение о покупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Вакцинация — приоритет. Мы заключим с Россией соглашение о предоставлении вакцины «Спутник V» для укрепления нашего плана [вакцинации]. Благодарим российские власти за открытость и готовность», — написал политик.

Ранее Лассо заявил, что отправил письмо главе России Владимиру Путину, в котором попросил оказать помощь с вакцинацией населения республики от коронавируса. По словам политика, он и новое правительство «уже инициировали процедуры» для ускорения поставок вакцин против COVID-19.

Лассо также сообщил, что аналогичные запросы он направил президенту США Джо Байдену и лидеру КНР Си Цзиньпину. Политик просит у Китая ускорить уже согласованные поставки, а также одобрить новые.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».