Москалькова призвала расширить список врачебных заключений для предоставления права на оружие

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо расширить список врачебных заключений для предоставления гражданину права на приобретение оружия. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого можно было бы предоставить право приобретать оружие. Но и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим. Включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия.

11 мая в казанской гимназии №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.