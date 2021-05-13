В Госдуме предложили ужесточить ответственность в сфере оборота оружия

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым предложили ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный депутатами законопроект.

Отмечается, что парламентарии предлагают включить в статьи 20.8 и 20.12 КоАП России специальные нормы, «устанавливающие более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия».

Также проектом закона предусмотрено увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

Кроме того, эти представители Госдумы предлагают ввести административную ответственность за незаконный оборот легкой пневматики и ношение холодного оружия для самообороны.

Они указывают, что в настоящее время в КоАП не не прописана ответственность за незаконный оборот газового, сигнального и пневматического оружия.

Еще они напомнили, что закон «Об оружии» запрещает гражданам носить холодное оружие в целях самообороны, «вместе с тем ответственность за ношение не установлена».

Авторы инициативы хотят устранить эти правовые пробелы, предлагая внести поправки в статью 20.10 КоАП.

«Таким образом, указанной статьей будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сопроводительных материалах.