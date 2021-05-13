В Приамурье завели уголовное дело на подростка за ложное сообщение об акте терроризма

МВД России по Амурской области завело уголовное дело на 17-летнего жителя Приамурья, разместившего в социальной сети сообщение об акте терроризма в школе. Об этом сообщает ТАСС.

«В отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), — говорится в сообщении. Отмечается, что по этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По данным МВД, 12 мая 17-летний житель Тамбовского района разместил в соцсетях сообщение о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Правоохранители проверили информацию, но не обнаружили в школе представляющих опасность предметов. Автор сообщения задержан.

Ранее сообщалось, что СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю завел уголовное дело в отношении 25-летнего крымчанина, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ранее местный житель написал пост в соцсети, чтов одной из региональных школ якобы готовят нападение, сообщается на сайте регионального ведомства.