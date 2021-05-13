Траты россиян на путевки в майские праздники выросли в 10 раз

Траты россиян на туристические путевки на майских праздниках выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовали аналитики Qiwi Business, сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что информация основана на данных о расходах клиентов по платежным каналам Qiwi, включающим онлайн- (интернет-эквайринг, Qiwi Кошелек) и офлайн-сервисы.

«В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года», — говорится в сообщении. По информации компании, самый большой объем расходов зафиксирован в Москве и Московской области, а также Краснодарском и Красноярском краях.

Траты на авиабилеты выросли на 986% к аналогичному периоду 2020 года, а количество покупок — на 386%. 1-10 мая 2019 года оборот в этой категории был выше на 69%, а количество транзакций — на 61%. Нижегородская область, Кабардино-Балкария, Москва и Московская область стали лидерами в этой категории. Средний чек составил 17 508 рублей.

В категории бронирования гостиниц в майские праздники оборот вырос на 809% к аналогичному периоду 2020 года и на 11% к последним десяти дням апреля 2021 года. По сравнению с докризисным 2019 годом этот показатель снизился на 11%. Средний чек составил 10 759 рублей.

Аналитики добавили, что жители РФ также активно покупали билеты на культурные мероприятия (спектакли, концерты, экскурсии). Оборот в этой категории вырос в 16 раз, а количество покупок — в 2 раза в сравнении с периодом с 1 по 10 мая 2019 года. Средний чек составил 2 810 рублей. Регионами-лидерами по объему расходов стали Москва, Воронежская и Калининградская области.

Ранее сообщалось, что в 2021 году более 30% российских граждан приняли решение не брать летний отпуск.