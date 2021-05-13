Власти Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в казанской школе детей

Пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила, что состояние 14 детей, пострадавших 11 мая в результате стрельбы в школе в Казани, оценивается медиками как стабильное, передает РИА «Новости».

По ее словам, их жизни ничего не угрожает. Дети находятся в медучреждениях татарстанской столицы.

Всего в больницах Казани в настоящее время находятся 23 человека, пострадавших при ЧП: 20 детей и трое взрослых.

Галимова также добавила, что дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что один из мальчиков, раненный в казанской гимназии №175, находится в крайне тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

11 мая Ильназ Галявиев совершил нападение на школу в Казани, погибли девять человек, 23 человека пострадали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Накануне суд в Казани арестовал обвиняемого в нападении на школу на два месяца.