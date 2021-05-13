Путин поздравил мусульман России с окончанием месяца Рамадан

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, который отмечается по завершении месяца Рамадан, во время которого верующие придерживаются строгого поста. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

При этом он добавил, что в России мусульмане почитают и не забывают многовековые исторические, религиозные и культурные традиции своих предков, а также активно участвуют в жизни государства.

«И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — приводятся слова российского лидера в послании.

Ранее муфтии России рассказали, как отметить Ураза-байрам дома.