В США два самолета столкнулись при посадке

Два небольших самолета столкнулись при посадке недалеко от американского города Денвер (штат Колорадо). Об этом сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) на странице в Twitter.

Речь идет о самолетах Metroliner и Cirrus. Отмечается, что в результате инцидента никто из находящихся на борту лайнеров не пострадал.

В настоящее время NTSB проводит расследование в связи с произошедшим.

По данным местной противопожарной службы, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере.

Fairchild Swearingen Metroliner – турбовинтовой авиалайнер, предназначенный для местных авиалиний, в нем могут разместиться 19 пассажиров. Cirrus SR22 — одномоторный поршневый самолет для частного использования на четыре или пять посадочных мест.

В марте текущего года одномоторный самолет разбился в американском штате Флорида, в результате чего погибли два человека.