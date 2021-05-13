Опубликовано видео покупки оружия студентом, устроившим стрельбу в школе в Казани

Опубликовано видео, на котором видно, как устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев покупает оружие. Ролик обнародовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Галявиев расплачивается за покупку в оружейном магазине. По данным канала, он купил гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 16 апреля в Йошкар-Оле. Отмечается, что напавшего на школу была лицензия на оружие, которая была выдана ему 14 апреля 2021 года.

Ранее пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила, что состояние 14 детей, пострадавших 11 мая в результате стрельбы в школе в Казани, оценивается медиками как стабильное. По ее словам, их жизни ничего не угрожает. Дети находятся в медучреждениях татарстанской столицы.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. В Москве будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.