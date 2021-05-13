В России выявили еще 8 380 случаев коронавируса

В России выявили 8 380 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 8 217 случаев инфекции.

За прошедший день выздоровели 9 349 человек, скончались 392.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 787), Санкт-Петербурге (741), Московской области (643), Ростовской области (199) и Воронежской области (129). Из числа зараженных 16,1% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 913 439 жителей России, вылечились 4 527 878 человек, умерли 114 723.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что спад заболеваемости коронавирусом может произойти после того, как вакцинацию пройдут 30% населения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, планируется ли ввести во всей стране оплачиваемый отгул для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции.