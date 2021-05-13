Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

Скопировать ссылку

МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 13 мая.

Так, любой тариф основной линейки «Без переплат» они смогут теперь подключить со скидкой 20%.

При этом условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета, напомнил коммерческий директор компании Влад Вольфсон.

По его словам, самые популярные ресурсы у этой категории абонентов – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

«Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки «Без переплат» с учетом индивидуальных особенностей потребления – с необходимым количеством звонков и интернета», — пояснил Вольфсон.

Еще в декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах.

Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки «Без переплат бесплатно» включена защита от нежелательных подписок.

Если же абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, то можно будет может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

В любом салоне МегаФоне достаточно будет только предъявить пенсионное удостоверение, обещает оператор.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.