Патриарх Кирилл призвал женщин отдавать детей церкви вместо аборта

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Общецерковного съезда по социальному служению призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком», — подчеркнул он.

По его словам, церковь будет делать все для того, чтобы укреплялась семья, «пусть и неполная, но имеющая ценность и перед богом, и в отношении ко всему нашему отечеству».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ заявила, что количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%.

Десятый Общецерковный съезд по социальному служению — это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Он проходит в Москве с 13 по 15 мая.