Директор гимназии в Казани рассказала об устроившем стрельбу ученике

Директор гимназии № 175 в Казани Амина Валеева рассказала об устроившем стрельбу в учебном заведении Ильназе Галявиеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Он обучался до 9 класса, после поступил в колледж. И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было», — сказала Валеева журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила, что состояние 14 детей, пострадавших 11 мая в результате стрельбы в школе в Казани, оценивается медиками как стабильное. По ее словам, их жизни ничего не угрожает. Дети находятся в медучреждениях татарстанской столицы.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. В Москве будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.