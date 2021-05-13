Эксклюзив Екатерина Мизулина назвала соцсети, которые будут обязаны открыть филиалы в России

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, на какие организации будет направлен законопроект о «приземлении», который, в случае его принятия, установит «правила игры» для деятельности крупных интернет-компаний в России.

По словам Мизулиной, требование к иностранным компаниям регистрировать свои представительства в России будет относиться к деятельности крупнейших социальных сетей и мессенджеров.

«Это Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, также это, безусловно, TikTok — одна из опасных площадок для детской среды, это, конечно, и Telegram, и WhatsApp – по сути, все крупные площадки, которыми пользуются россияне. Полагаем также, что туда должна попасть и площадка Twitch, которая предоставляет возможности для проведения стримов и сбора донатов (пожертвований пользователей – ред.). Это крупные соцсети, которые имеют очень большое числе заходов российских пользователей», — рассказала общественница.

Она обратила внимание на то, что перечисленные ресурсы уклоняются от уплаты налогов в полной мере, при этом транслируют в сети запрещенный контент.

«Мы попадаем в парадоксальную ситуацию, когда эти компании здесь (в России. – ред.) получают большую прибыль от предоставления услуг сервисов российским пользователям, при этом не в полном объеме платят налоги и позволяют распространяться колоссальному количеству запрещенных материалов: пропаганда экстремизма и терроризма, детская порнография, суицидальная информация, информация о скулшутинге (стрельбе в школах. – ред.) и многие другие виды запрещенного контента», — пояснила Мизулина.

Директор Лиги безопасного интернета при этом не исключила, что предложенные механизмы регулирования могут привести к тому, что часть социальных сетей уйдет с российского рынка.

«На российских пользователях это никак не скажется, только в случае, если эти компании откажутся регистрироваться и решать уйти с российского рынка, что маловероятно, как мы видим по примеру Twitter, который решил идти навстречу государству, а не отказываться от выхода из нашей сферы интернета», — добавила Мизулина.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о том, что на площадке комитета завершается работа над законопроектом о «приземлении», в соответствии с которым иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. чел. будут обязаны открывать официальные представительства в России.

Депутат добавил, что в случае отказа компании от выполнения указанного требования уполномоченные ведомства могут наложить запрет на распространение рекламы на площадке интернет-ресурсе, а также блокировать проведение платежей в адрес интернет-ресурса.