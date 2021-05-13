В РПЦ призвали законодательно ограничить суррогатное материнство в России

Представители Русской православной церкви призвали законодательно ограничить суррогатное материнство в Российской Федерации, ознакомившись с опытом ФРГ на российско-немецком круглом столе по биоэтике в Пятигорске, передает РИА «Новости».

По мнению зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшизде, в России законодательство в отношении суррогатного материнства — очень либеральное, что способствует этому институту развиваться на коммерческой основе.

«Российское законодательство позволяет использовать соотечественниц как суррогатных матерей для удовлетворения спроса со стороны иностранцев... это запрещено в большинстве стран западного мира», — заявил он.

Научный сотрудник Центра этики здоровья из Ганновера Рут Денкхаус в свою очередь добавил, что упоминаемый способ рождения детей отвергается не только в православной конфессии Христианства, но и в протестантизме.

Настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов подчеркнул, что в Католической церкви с этой позицией также согласны. Кроме того, в РПЦ крестить детей от суррогатных матерей могут лишь после покаяния родителей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Общецерковного съезда по социальному служению призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдавать их церкви, а не делать аборт.