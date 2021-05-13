Путин назвал стрельбу в казанской школе варварским преступлением

Президент России Владимир Путин назвал варварским преступлением стрельбу, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев в школе в Казани 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта трагедия потрясла всех, Татарстан поддерживает вся страна. В частности, глава государства отметил, что со дня трагедии он находится в контакте с президентом региона Рустамом Миннихановым.

«Все, кто столкнулся с бедой, получат всю необходимую поддержку. Главная задача сейчас — борьба за жизни пострадавших при стрельбе в Казани, будут использованы все медицинские возможности», — подчеркнул президент, добавив, что кабмин рассмотрит возможность финансовой поддержки.

Путин отметил, что поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко доложить о ситуации в татарстанской столице и дополнительных мерах, которые потребуются для лечения и реабилитации раненных при ЧП.

Кроме того, глава государства также оценил героизм учителей школы №175, защитивших детей при стрельбе. Он поручил внести предложение о награждении госнаградами педагогов и сотрудников учебного заведения.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.