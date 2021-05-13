В Москве разоблачили фирму, выдававшую поддельные справки на владение оружием

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили московскую фирму, выдававшую фиктивные справки, в том числе на владение оружием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление старшего помощника главы столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По данным СК, фирма оказывала платные медицинские услуги с 2020 года, при этом компания выдавала гражданам фиктивные справки об отсутствии противопоказаний для управления транспортом и владения оружием.



Лицензии на осуществление такой деятельности у фирмы не было.

За время работы компания успела заработать 2,9 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в казанской школе.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.