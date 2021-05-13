Появились подробности убийства ребенка в Кирове

В Кирове мужчина убил полуторагодовалого ребенка, подозреваемый был арестован судом. По данным портала «В городе Кирове», преступление совершил 42-летний Алексей Левченко в состоянии опьянения.

Как уточнили в СМИ, из дома на улица Северная Набережная из окна квартиры на пятом этаже мужчина выбросил мальчика, который в результате падения погиб.

Установлено, что подозреваемым в совершении преступления является Алексей Левченко, выпивавший дома вместе с двумя молодыми женщинами.

Одна из собутыльниц была матерью погибшего мальчика. Предполагается, что женщине не с кем был оставить сына и пришлось брать его с собой в гости.

«Когда спиртное закончилось, девушки пошли в магазин. Малыш в это время спал. Наедине с ребенком остался Алексей. Мальчик проснулся и закричал, возможно, он испугался, что мамы нет рядом». — уточняется в сообщении.

После того, как Левченко не смог успокоить плачущего грудного ребенка, он надел ему на голову пакет и выбросил в окно. Сам до этого уже был судим.

Ранее сообщалось, что мужчина был задержан и ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ).