Осужденного за госизмену бывшего сотрудника ФСБ досрочно освободили

Лефортовский суд столицы удовлетворил просьбу адвоката экс-оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева. Его ранее осудили на шесть лет за госзимену, передает ТАСС со ссылкой на представителей московского суда.

В результате Докучаева, решением суда, освободят условно-досрочно.

«Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу», — уточнили в суде.

Ходатайство об УДО Докучаева рассмотрели в четверг, 13 мая, со второго раза. В начале марта осужденному отказали в принятии документа.

Московский окружной военный суд — 2-й Западный окружной военный суд — два года назад признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В результате фигуранту дела избрали наказание в виде шести лет колонии строго режима. Докучаева также лишили звания майора.

После приговора он остался отбывать наказание в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее умер обвиненный в госизмене физик Виктор Кудрявцев. Известно, что ученый скончался из-за осложнений после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.