В секторе Газа заявили об энергетическом коллапсе

Дефицит электроэнергии в секторе Газа составляет 70%, заявил официальный представитель местной энергетической компании Мохаммад Сабит в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время жители палестинского анклава получают электричество максимум на четыре часа в сутки, при этом идущие в сектор из Израиля линии электропередач повреждены, а единственный на электростанции генератор вышел из строя.

«Мы внутри Газы проводим ремонтные работы, но снаружи ремонтировать запрещает израильская армия», — рассказал Сабит.

Представитель энергетической компании добавил, что дефицит может привести к проблемам в сфере здравоохранения, так как из-за нехватки электричества может быть нарушена работа систем искусственной вентиляции легких и другого важного оборудования.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, за все время эскалации в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.