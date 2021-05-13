Эксперты ЭИСИ обсудили «новое качество» избирательной системы РФ

В четверг ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Выборы для людей: новое качество избирательной системы РФ».

Модератором дискуссии выступил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Он презентовал доклад о переходе к новой философии избирательной системы России: она теперь нацелена на нужды избирателя и отвечает его запросам. «Выборы носят дуалистический характер. С одной стороны - это акт гражданского волеизъявления. Гражданский долг, если хотите. С другой стороны - это процедура. И если рассматривать выборы как процедуру, то это - государственная услуга», - сказал Данилин.

Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека, характеризуя российскую избирательную систему, отметил, что она совершенствуется, ориентируясь, как на международный опыт, так и в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, расширением практики их применения, необходимостью повышения уровня комфорта, удобства и доступности избирательного процесса. «Все технологические инновации привели к повышению удобства и доступности для избирателей и сделали процедуру выборов прозрачной и защищенной», - продолжил он.

Антон Лопатин, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в своем выступлении отдельно остановился на дистанционном электронном голосовании: «Сегодня по форме портала государственных услуг Российской Федерации и цифрового портала Москвы избиратели, имея подтвержденную учетную запись, могут, в случае применения электронной формы голосования, проголосовать, не выходя из дома. Это действительно новая форма, которая не имеет аналогов в мире, как по математическим, криптографическим решениям, так и по масштабу проекта», - подчеркнул он.

Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации «НОМ», согласился с мнением о необходимости качественной и профессиональной подготовки наблюдателей. По его словам, подготовка наблюдателей — сложный и трудоемкий процесс. В этой связи есть необходимость дополнять систему подготовки своего рода «экспресс-курсом» юридической подготовки, чтобы наблюдатели, как и избиратели, знали свои права и не было конфликтов между ними и членами избирательных комиссий. Такая обучающая программа разработана и уже успешно реализуется в регионах, подчеркнул он.