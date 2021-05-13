В Огайо намерены разыграть $5 млн среди привившихся от коронавируса

Правительство американского штата Огайо намерено разыграть 5 денежных призов в размере $1 млн каждый нескольким людям, привившимся от коронавирусной инфекции. Розыгрыш будет осуществляться в рамках лотереи, передает ABC News заявление губернатора штата Майка ДеУайна.

Планируется увеличить число желающих вакцинироваться от COVID-19, подчеркнул он.

«26 мая мы объявим победителя отдельного розыгрыша для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Объявление (победителя) будет происходить каждую среду в течение пяти недель, и победитель каждую среду будет получать $1 млн», — объяснил губернатор.

По его утверждению, принять участие в розыгрыше денег смогут жители штата от 18 лет. Предполагается, что список имен для розыгрыша получат из общедоступной базы данных государственного секретаря штата Огайо о регистрации избирателей.

Кроме того, власти откроют страницу в сети, где смогут зарегистрироваться в лотерее все, кого нет в базе данных.

У жителей Огайо младше 18 лет также появится возможность выиграть обучение в университете штата.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о «недоучете» смертей от коронавируса.