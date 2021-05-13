СК выясняет обстоятельства убийства школьницы в Нижегородской области

Тело 12-летней ученицы, которая не вернулась из школы, обнаружили в лесу в Нижегородской области. Следственный комитет по региону уже начал проверку, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как установлено, 13 мая в поселке Большое Козино Балахнинского района домой не вернулась девочка. По информации СК, вечером того же дня тело девочки было найдено в лесополосе поселка.

В связи с убийством ребенка на место происшествия были направлены опытные следователи-криминалисты и следователи Балахнинского межрайонного следственного отдела. Кроме того, заведено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

«В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр», — добавили в пресс-службе.

В ближайшее время планируется допросить свидетелей, обстоятельства убийства школьницы еще неизвестны.

Ранее появились подробности убийства ребенка в Кирове. Как уточнили в СМИ, из дома на улица Северная Набережная из окна квартиры на пятом этаже мужчина выбросил мальчика, который в результате падения погиб.