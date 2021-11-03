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Женщине, посмотревший в дверной глазок, выстрелили в глаз из пистолета

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Carlos Barria/Reuters

37-летняя жительница Манхэттена услышала стук во входную дверь, после чего подошла к ней, посмотрела в дверной глазок, и в этот момент раздался выстрел из пистолета. Как сообщает New York Daily News, глаз жертвы был поврежден либо пулей, либо осколком от дверного глазка.

«Раздался выстрел, был всего один выстрел, а после она закричала: «Позвоните в 911! Звоните в 911! Это безумие. В этом здании ничего подобного не происходило», — сказал 55-летний Гектор Мартинес, проживающий в квартире прямо под жертвой.

Женщина была госпитализирована, на данный момент врачи оценивают ее состояние как стабильное. Полиция проводит расследование. Личность стрелка неизвестна.

Ранее сообщалось об американце, устроившем стрельбу в супермаркете.

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