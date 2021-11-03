Сторонники QAnon предположили, что Трамп — «Царь Царей»

В неназванном блоге сторонников движения QAnon корреспондент издания Rolling Stones нашел пост, в котором сообщалось, что Трамп — один из семи царей, упомянутых в 17-й главе «Откровения» Иоанна Богослова.

«Он — один из семи царей. Вероятно, он — царь царей», — заявлялось в посте.

В христианском богословии под «Царем Царей» из последней книги Нового завета обычно понимается Христос.

QAnon — популярное в США движение радикальных сторонников Дональда Трампа, полагающих, что он должен разоблачить заговор педофилов-сатанистов в американском истеблишменте. Поддерживающие QAnon люди обычно придерживаются необычных теорией об экс-президенте. Например, некоторые из них верят, что Трамп — до сих пор президент США или что он планирует выдвинуться на президентские выборы в 2024 году, взяв в качестве вице-президента погибшего в 1999 году Джона Кеннеди-младшего.