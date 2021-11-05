Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые из Оксфордского университета выявили ген, который может практически вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Об этом сказано в их исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics.

Специалисты провели общегеномный анализ (GWAS), который обнаружил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.

Согласно докладу ученых, ими была использована платформа машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS, в результате был найден «относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска».

Как сообщили исследователи, данный ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Этот частично объясняет уровень избыточной смертности в ряде районов Великобритании, указали они.

Ученые также заявили, что вредоносный ген не является единственной причиной дыхательных осложнений при коронавирусной инфекции, так как важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. К примеру, афро-карибская раса — носитель такого генотипа только в 2%, но ее представители пострадали от пандемии не меньше остальных.

Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис также отметил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией, передает телеканал Sky News.

Ранее австралийские ученые назвали неожиданную причину тяжелого течения COVID-19.