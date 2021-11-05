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В ЕАО число уволившихся из-за вакцинации от COVID-19 врачей скорой выросло

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа прививаться от COVID-19 уволились еще 12 сотрудников местной скорой медицинской помощи. Об этом сообщает BFM со ссылкой на главного врача местной подстанции скорой помощи Владислава Когана.

Он указал, что речь идет о работниках скорой в селе Пашково.

«Пятнадцать человек изначально было, потом добавились, мы посчитали по спискам, что за последнее время, ну, 27 человек», — заявил Коган.

По его словам, сотрудники скорой объясняют произошедшее тем, что постоянно работают в «ковидном» госпитале, и никто еще не заболел.

Ранее весь персонал скорой медицинской помощи города Облучье, расположенного в ЕАО, уволился из-за нежелания делать прививку против коронавирусной инфекции.

Главврач СМП ЕАО Владислав Коган заявил, что, даже если уйдут все отказавшиеся от вакцинации работники, город все равно не останется без медицинской помощи, поскольку в Облученском районе проживают около 25 тысяч человек, и с такой нагрузкой смогут справиться и две-три бригады вместо задействованных сейчас пяти.

При этом руководитель Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что недокомплектация бригад СМП после массового увольнения врачей в Еврейской автономной области из-за нежелания вакцинироваться приведет к ухудшению качества оказываемой помощи.

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Коронавирус 2019-nCoV
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