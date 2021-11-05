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Россиянка была признана самой красивой девочкой Евразии

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Depositphotos

На конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в Турции, первое место заняла девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом пишет ТАСС.

Чтобы бороться за титул самой красивой девочки Евразии, было отобрано 20 участниц из разных стран мира.

Это не первая победа Еванжелины Мельниковой. В 2020 году она выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, это ей позволило представлять страну на международном уровне.

Еванжелина Мельникова занимается балетом. Она уже выполняет поддержку с маэстро Сергеем Филиным. Девочка также получила одну из главных ролей в балете на льду «Золушка». К тому же победительница конкурса участвовала в выступлении с примой Большого театра Ольгой Смирновой.

Девочка также увлекается живописью и играет на фортепиано.

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