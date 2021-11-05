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Эксперт рассказал, о какой смертельной опасности свидетельствуют пятна на языке

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Если у человека на языке появились красные или белые пятна, то это может сигнализировать о начале развития рака ротовой полости. Об этом написало издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

Вызвать беспокойство также должны язвы, которые не заживают в течение трех недель, аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле и ухе. Все это является симптомами рака ротовой полости и требует незамедлительного обращения к врачу. Также об этом недуге говорят затрудненное глотание или изменение речи, такое как охриплость голоса.

В материале призывают все же не паниковать, так как эти симптомы свойственны и другим заболеваниям.

Рак ротовой полости представляет из себя злокачественное новообразование, поражающее губы (чаще всего нижнюю губу), слизистую, заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы. Заболевание чаще всего встречается у мужчин старше 40 лет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.

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