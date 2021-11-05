Политолог Мухин назвал задержание Данченко «чистой политикой»

Политолог Алексей Мухин заявил, что задержание гражданина РФ и аналитика Игоря Данченко имеет политический подтекст, передает РЕН ТВ.

По его словам, ситуация с россиянином парадоксальна и вместе с тем очень симптоматична для США. Как отметил эксперт, американской стороне нужна доказательная база, чтобы обвинять бывшего президента США Дональда Трампа или Россию в чем-то.

«С другой стороны, фактически доказательств нет, поэтому они их фабрикуют. И сейчас они имитируют юридическую деятельность, чтобы подвести хотя бы некоторые осмысленные основания под ту политику, которую они проводят», — сказал Мухин.

По его мнению, подобная деятельность не имеет отношения к юридической части, а является «чистой политикой».

Также политолог отметил, что если Данченко наймет хороших адвокатов, то это будет один из самых позорных судебных процессов в истории Соединенных Штатов. В другом случае судьба аналитика «вызывает сожаление», добавил он.

Ранее стало известно, что в США освободили под залог Данченко.

До этого мужчине в американском суде было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году.

Арест россиянина является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес России в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).