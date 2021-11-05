На месте крушения Ан-12 под Иркутском нашли второй черный ящик

Спасатели обнаружили второй черный ящик на месте крушения Ан-12 под Иркутском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

О том, что транспортный самолет Ан-12, совершавший рейс Кепервеем (Чукотский автономный округ) — Якутск — Иркутск, пропал с радаров в Иркутской области, сообщалось 3 ноября.

Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение в районе села Пивовариха, недалеко от иркутского аэродрома и загорелся. В результате крушения погибли все находящиеся на борту люди: пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз. Четверо из них были гражданами России, трое — Белоруссии, двое — Украины.

По факту крушения авиасудна было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи рассматривают несколько версий причин произошедшего: ошибка пилотов, погодные условия и техническая неисправность самолета.