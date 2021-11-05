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В Совфеде предложили продлить нерабочие дни в РФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что было бы целесообразным продлить нерабочие дни на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ряде регионов страны, несмотря на принятые меры, не удалось добиться снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

«На федеральном уровне продление «локдауна» было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 не будет достигнута», — уточнил сенатор.

Как подчеркивает Круглый, самим россиянам надо придерживаться всех введенных мер безопасности. Речь о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, заключил сенатор СФ.

В период с 30 октября по 7 ноября в стране были введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом власти регионов наделены правом продлевать режим нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Москве продление не планируется, это подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты.

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Коронавирус 2019-nCoV
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