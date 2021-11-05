Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

В Шотландии на мальчиков надели юбки в знак «равенства»

close
100%
Depositphotos

В Шотландии мальчиков из начальных классов одной из школ заставили надеть юбки в знак «равенства», сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство учебного заведения в Эдинбурге объявило о проведении акции «Надень юбку на школьный день», по аналогии с Испанией, где эта акция проводится каждое 4 ноября.

Мальчикам разрешили надеть под юбки брюки или легинсы «для удобства», учителей также попросили быть в юбках.

Родители подвергли критике решение школьной администрации. Одна из матерей заявила, что дети должны оставаться детьми. По словам пользователей, власти не должны оказывать на учащихся давление в это вопросе.

Между тем в школе ответили на критику. По их словам, таким образом они пытаются донести до детей мысль о том, что «одежда не имеет пола» и что все «свободны выражать себя» по своему выбору.

Ранее в Шотландии ученикам начальных классов позволили без разрешения родителей определять гендерную принадлежность.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+