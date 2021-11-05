В России выявили более 40 тыс. новых заболевших COVID-19 за сутки

В России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки, третий день количество заразившихся превышает 40 тыс, сообщает Оперштаб.

При этом число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 28 605. Всего выздоровело 7 505 971 человек.

Полностью вакцинировались от COVID-57 млн россиян, прививку первым компонентом сделали более 60 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, добавили в оперштабе.

Число смертей за сутки возросло на 1 192, накануне было зафиксировано 1 195 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 244 447 россиян.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что было бы целесообразным продлить нерабочие дни на федеральном уровне.

По его словам, в ряде регионов страны, несмотря на принятые меры, не удалось добиться снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

Как подчеркивает Круглый, самим россиянам надо придерживаться всех введенных мер безопасности. Речь идет о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, заключил сенатор СФ.