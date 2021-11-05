В Новой Москве четверо неизвестных напали на отца с ребенком

В Новой Москве в поселении Десеновское произошел конфликт с участием четырех неизвестных, напавших на улице на отца с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По предварительным данным, инцидент произошел в Новых Ватутинках.

«Причина, по которой группа приезжих стала предъявлять претензии, неизвестна. Очевидцы говорят, что мужчина предложил драться один на один, но его предложение отклонили», — уточнил Telegram-канал.

Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей. Также драка попала на видео.

В связи с дракой в Новомосковском административном округе полиция начала проверку. Личности причастных к нападению на отца с ребенком не уточняются. Обстоятельства конфликта и нападения толпы выясняются.

Ранее конфликт произошел на станции метро «Выхино». Причиной, как сообщалось, стало то, что два молодых человека, начали приставать в вагоне метро к девушкам, но им решили дать отпор.