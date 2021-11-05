К абьюзу на работе россияне стали причислять давление в вопросах вакцинации

Россияне стали чаще рассказывать об абьюзе на работе со стороны руководства — к проявлениям злоупотребления властью они стали причислять давление в вопросах вакцинации от COVID-19, сообщили «Газете.Ru» в сервисе по поиску работы SuperJob по итогам тематического опроса.

С абьюзом со стороны руководства в 2021 году сталкивались 36% россиян, в 2019 году — 31%. Мужчины с психологическим насилием сталкиваются чаще, чем женщины (39 и 32% соответственно). Число пострадавших от абьюза растет с увеличением возраста опрошенных: 31% среди молодежи до 24 лет и 39% среди россиян старше 45-ти. «Чаще всего проявлениями абьюза россияне называют ситуации, связанные с нарушением Трудового Кодекса РФ (29%) и злоупотреблением властью (15%). Впрочем, два года назад с подобными ситуациями сталкивались чаще», — сообщили в компании.

В сравнении с 2019 годом россияне также реже рассказывают о фактах унижения и оскорблений, но чаще — об угрозах и общении на повышенных тонах. Проявлением абьюза со стороны руководства россияне стали называть и давление на персонал в вопросах вакцинации от коронавируса — о нем сообщили 4% опрошенных.

Опрос проводился с 22 сентября по 2 ноября 2021 года среди 3000 респондентов из всех округов России старше 18 лет, имеющих опыт работы.