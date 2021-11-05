В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 64%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет 64%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки, третий день количество заразившихся превышает 40 тысяч. При этом число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 28 605. Всего выздоровело 7 505 971 человек.

Полностью вакцинировались от COVID-57 млн россиян, прививку первым компонентом сделали более 60 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, добавили в оперштабе.

Число смертей за сутки возросло на 1 192, накануне было зафиксировано 1 195 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 244 447 россиян.

До этого член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что было бы целесообразным продлить нерабочие дни на федеральном уровне.