Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 64%

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 64%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет 64%», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки, третий день количество заразившихся превышает 40 тысяч. При этом число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 28 605. Всего выздоровело 7 505 971 человек.

Полностью вакцинировались от COVID-57 млн россиян, прививку первым компонентом сделали более 60 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%, добавили в оперштабе.

Число смертей за сутки возросло на 1 192, накануне было зафиксировано 1 195 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 244 447 россиян.

До этого член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что было бы целесообразным продлить нерабочие дни на федеральном уровне.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+