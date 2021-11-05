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Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в десяти регионах России, сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация за неделю ухудшилась в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской области, Красноярской крае, Республиках Татарстан, Тыва, Чувашия.

Голикова отметила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — подчеркнула вице-премьер.

Она напомнила, что сроки окончания пандемии коронавируса в России зависят от того, насколько будет прервана цепочка распространения вируса, эффективна вакцинация и пресечение попыток фальсификации документов о ней.

Накануне в России зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки и 40 217 случаев заражения коронавирусом.

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