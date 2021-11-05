Появилось видео начала конфликта перед нападением на отца с ребенком в Новой Москве

Появилось видео конфликта перед нападением на отца с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки — судя по кадрам, он начался в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На ролике видно, что мужчина с ребенком и его друг поругались с компанией в супермаркете, после чего на улице началась драка.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Отец ребенка, на которого было совершено нападение, установлен, его опрашивают.

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.