В МЧС рассказали об эвакуации 137 горняков из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

В шахте «Таштагольская», где произошел пожар, находились 167 человек, из них 137 уже эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Кемеровской области.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают два отделения от МЧС — 27 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается, что очаг задымления на шахте «Таштагольская» ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар начался в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, там находятся люди. На месте ЧП находятся отделения горных спасателей. К пожару могло привести нарушение технологического процесса.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области из-за сигнала о задымлении эвакуированы 55 горняков. Что стало причиной срабатывания сигнала о задымлении, не уточнялось.