Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Пиротехническая ракета попала в коляску с годовалым ребенком 06:55
Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису»... 06:51
Bloomberg: Маск потерял из-за опроса в Twiter больше, чем Безос... 06:48
Сотрудница контактного зоопарка в Красногорске избила енота 06:46
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении... 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются... 06:11

Депутат Госдумы предложил чиновникам присоединяться к волонтерам

close
100%
Страница Игоря Кастюкевича в Facebook

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич предложил чиновникам и депутатам в выходные дни присоединяться к работе волонтерских штабов «Мы Вместе». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, рассказывая о работе волонтеров в Воронеже.

«Сегодня днем развозил горячее питание волонтерам, которые помогают в колл-центрах и на пунктах вакцинации в поликлиниках Воронежа.

В колл-центре при департаменте здравоохранения работают волонтеры – медики, студенты выпускного курса медицинского университета. Из пяти обращений, поступивших на телефон горячей линии, три касались необходимости вызова врача на дом, один случай – перевода тяжело больного пожилого мужчины из районной больницы в центральную в Воронеж. Еще один звонок касался выдачи бесплатных лекарств при амбулаторном лечении от короновирусной инфекции. Отработку всех поступивших к нему обращений взял на особый контроль.

Честно скажу, достаточно жарко и сложно. Работа в ручном режиме. Думаю, что было бы не плохо если бы в волонтерской деятельности в выходные дни принимали участие чиновники и депутаты самого высокого ранга. Потому что и опыта у них больше и административный ресурс серьезный за спиной», — написал Кастюкевич.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+