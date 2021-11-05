Депутат Госдумы предложил чиновникам присоединяться к волонтерам

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в ГД Игорь Кастюкевич предложил чиновникам и депутатам в выходные дни присоединяться к работе волонтерских штабов «Мы Вместе». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, рассказывая о работе волонтеров в Воронеже.

«Сегодня днем развозил горячее питание волонтерам, которые помогают в колл-центрах и на пунктах вакцинации в поликлиниках Воронежа.

В колл-центре при департаменте здравоохранения работают волонтеры – медики, студенты выпускного курса медицинского университета. Из пяти обращений, поступивших на телефон горячей линии, три касались необходимости вызова врача на дом, один случай – перевода тяжело больного пожилого мужчины из районной больницы в центральную в Воронеж. Еще один звонок касался выдачи бесплатных лекарств при амбулаторном лечении от короновирусной инфекции. Отработку всех поступивших к нему обращений взял на особый контроль.

Честно скажу, достаточно жарко и сложно. Работа в ручном режиме. Думаю, что было бы не плохо если бы в волонтерской деятельности в выходные дни принимали участие чиновники и депутаты самого высокого ранга. Потому что и опыта у них больше и административный ресурс серьезный за спиной», — написал Кастюкевич.